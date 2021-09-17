Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesinden anlamlı mesaj

Dernek Başkanı Tayfun Özbek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal Rütbesi” ile “Gazilik” unvanının verildiği günün 100. Yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Tayfun Özdek, “Bu anlamlı günde, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.