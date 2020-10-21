Türkiye'nin 2. büyük linyit termik santrali olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali 36 yılı geride bıraktı!

1.355 MWe kurulu gücü ile Çelikler Holdinge 20 yıllığına devredilen santral Türkiye’nin enerji üretimine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Çelikler bünyesinde 2 yıldır enerji üretimi yapan dev santral 36 yaşına girdi.

Kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 300 milyon ton kömür tüketen Afşin-Elbistan A Termik Santrali tükettiği kömüre karşılık 36 yılda 123 milyar 331 milyon 390 bin 330 KW/h elektrik enerjisi üretti.

1973 yılında Afşin-Elbistan A Termik Santralin yapımına başlandı. Her biri 344 MW gücünde dört ünite olarak planlanan santralin 1. ünitesi 21 Ekim 1984’te üretime başladı. Santral, 36 yıldan bu yana Türkiye’nin enerji ihtiyacına karşılık vermeye çalışıyor.



Afşin-Elbistan A Termik Santralinde 36 yılda 123 milyar 331 milyon 390 bin 330 KW/h elektrik enerjisi üretildiğini ifade eden yetkililer, 1984 yılında fiili olarak elektrik üretimine başlayan santralin, elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaya devam ettiğini belirtti.

2018 yılında Çelikler Holding bünyesine geçen Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 1 Ocak 2020’de çevre mevzuatına uygun baca gazı arıtma sistemi olmadığı için Türkiye’deki bazı santrallerle birlikte kapatılmıştı. Daha sonra geçici faaliyet belgesi alarak tekrar üretime geçen santralde, elektrostatik filtrelerde gerekli rehabilitasyon süreci başladı. Baca gazı arıtma sistemiyle ilgili de çalışmalar sürerken kurulum aşamasında da sona gelindiği belirtildi.

Baca gazı arıtma tesisinin devreye alınmasıyla birlikte mevcut çevre yönetmeliğinin çok daha ilerisinde olan toz ve gaz emisyon değerlerinin sağlanmış olacağı öğrenildi.

Acısıyla tatlısıyla 36 yıl

1980’li yılların teknolojisi ile kurulan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, çevre sorunlarıyla da gündemde kaldı. Bacalarından atmosfere yayılan kül ve zehirli gazlar nedeniyle bölgedeki kanser vakalarının artmasının birinci faktörü olarak gösterilen dev tesisin, devlet bünyesindeyken de özel sektöre devredildikten sonra da filtresiz şekilde çalıştırılması, çevreciler ve bölge halkı tarafından sert tepkilere neden oldu.

B Termik Santrali 16 yılı geride bıraktı



EÜAŞ bünyesinde elektrik enerjisi üretmeye devam eden bölgenin diğer büyük santrali olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali ise 16 yaşına girdi.