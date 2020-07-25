Türkiye'nin çeyiz sandığı ihtiyacını Kahramanmaraş karşılıyor!

Düğün sezonun açılmasıyla birlikte düğün alışverişleri de başladı.

Düğün alışverişlerinin vazgeçilmez unsuru Çeyiz sandığı genç kızlar için olmazsa olmaz.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli olan çeyiz sandığı ustaların uzun uğraşları sonucu muhteşem görüntüsüne kavuşuyor.

Şehrin en eski el sanatlarından olan Kahramanmaraş oyma çeyiz sandığı, evlenecek genç kızların da öncelikli isteği.