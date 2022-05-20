Türkiye'nin İlk Arı Evi Afşin'de Açıldı

Kahramanmaraş’ın Afşin Belediyesi tarafından uzun süredir hazırlığı yapılan ve Türkiye'de İlk olma özelliğini taşıyan Arı Evi ve lavanta destinasyon tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı

Afşin ilçesine bağlı Türksevin Mahallesi yolu üzerinde yer alan 400 dönümlük alan üzerinde kurulan lavanta bahçeleri ve Arı Evi sayesinde milyarlarca arı bal üretecek.

Kent protokolü, sektör temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı açılış töreninde konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye'nin ilk arı evini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje sayesinde bölgedeki arı üreticilerinin standardı yüksek, kaliteli ve Hacettepe Üniversitesi sertifikalı lavanta balından önemli gelir elde edeceklerini belirten Başkan Güven, bir yandan da arıcılık noktasında toplumun eksikliklerini gidermeye hedeflediklerini ifade etti.

Güven, "Türkiye'nin ilk arı evi açıldı. Örnekleri Slovenya'da var. Buradaki arı evini Hacettepe Üniversitesi'nde sayın Prof. Dr. Aslı Özkırım'ın bilimsel danışmanlığında proje haline getirmiştik. 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde de açılışını yapıyoruz. Türkiye'nin ilk arı evi tesisi olma özelliğine sahiptir. Bir taraftan Türkiye'nin en büyük tek parça lavanta bahçesi diğer tarafta da arı evimizi hizmete açıyoruz. Bununla birlikte de arıcılık noktasında toplumun eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Lavanta bahçeleri, destinasyon tesisi ve Arı Evi projelerinin birbirini tamamlayan projeler olduğunu aktaran Güven, şu ifadelere yer verdi:

"Burada birden çok hedefimiz var, bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da bu projemizin sosyal amacı var. Kurduğumuz Bal Birliği ile beraber burada kaliteli, katma değeri yüksek arı ürünlerini Hacettepe Üniversitesi sertifikasıyla tüketicimizle buluşturmak istiyoruz. Bal üreticilerimize kalite sertifikasyonu tamamlanmış, standardı yüksek ürünler üretip önemli bir gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Diğer taraftan da tüketicilerimize temiz, katkısız doğal ürünleri sunmak istedik."

Yaptıkları projenin yerel Kalkınma projesi olduğunu vurgulayan Başkan Güven, aromatik bitkilere yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yönüyle yerel kalkınma projesinin bir ayağı burası. Aromatik bitkiler ve lavanta balı ki; bu bölgemizde lavanta dışında aromatik gül, ada çayı ve kekik de yetiştiriyoruz. Oldukça sağlıklı, katma değeri yüksek bir bal üretilecek ve üreticilerimiz vasıtasıyla halkımıza ulaştırılacak. Halkımız sağlıklı gıda tüketirken üreticilerimiz de daha yüksek düzeyde gelir elde edecekler. Arı evimizde 25 arı kolonimiz var. Kovanlarımız; başlık ve arı kısımları ayrı olmak üzere üç katlı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından tasarlanmış kovanlar. Ayrıca Bal birliğimizin bu bölgede arı üretimi devam edecek. Arı









