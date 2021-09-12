Türkiye'nin 'şampiyon atları' Göksun’da  yetişiyor!

Program çekimleri için Göksun’a giden Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın Balkaroğlu At Çiftliği’ni ziyaret etti.

Balkaroğlu Çiftliğinde İngiliz ve Arap yarış atları yetiştiriliyor ve birçok padoktan oluşan geniş bir arazi üzerinde faaliyet gösteren çiftlikte, seçkin damızlık aygır ve kısrak tayları bulunuyor.

Bugüne kadar çiftlikte yetişen birçok at hem yurtiçinde, hem de Dubai'deki ve uluslararası diğer yarışlarda başarılı oldu.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda at çiftliği yetkilisi Nusret Balkaroğlu, “çiftliğimizde yaklaşık 800-1000 dönüme yakın alan kullanıyoruz” dedi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise “Balkaroğlu At Çiftliği’nin Göksun’umuzda olması çok önemli ve güzel” ifadelerine yer verdi.