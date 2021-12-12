Türkiye Off-Road Şampiyonası sona erdi

Yurt genelinden 15 ilden 21 araç ve ikisi kadın 42 sporcunun katıldığı Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın seyirci etabında pilotlar kıyasıya mücadele etti.

Dulkadiroğlu İlçesi Kapıçam Tabiat Parkında dün orman etabıyla başlayan yarışlar, bugün seyirci etabıyla sona erdi. Zaman zaman kazalarında yaşandığı yarışlarda, herhangi bir yaralanma olmadı.

Kahramanmaraş’ta Türkiye Off-Road 6. ayağının yapıldığı yarışma sonunda; Ertan Nacaroğlu ve Ali Emre Yılmaz 1., Bekir Sami Başkal ve Önder Akcengiz 2., Mustafa Saray ve Samet Zurnacı ise, 3. oldu.