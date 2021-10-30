Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığına Tekin Çolakoğlu Seçildi

5. Olağan ve Mali Genel Kurulunda baskanlik divaninin oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı. Faaliyet ve denetim raporlarinin ibra edildigi genel kurulda, 2021-2022 yili tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara baglandı.



Genel kurulda başkanlık için Atilla Güler ile Tekin Çolakoğlu aday oldu.



Genel kurulda kullanılan 158 oyun 1'ü geçersiz sayıldı, bu oyların 81'ini alan Tekin Çolakoğlu yeni başkan seçildi. Mevcut başkan Hacer Akyüz'ün aday olmadığı kurulda, diğer aday Atilla Güler ise 76 oyda kaldı.



Başkanlığa seçilen Tekin Çolakoğlu, yaptığı konusmada, amaçların sadece Türk sporuna hizmet olacagini belirterek, "Şimdi çalışma zamanı. Kulüplerin yarışlara katılımını teşvik edeceğiz, altyapıyı destekleyeceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.



Tekin Çolakoglu'nun başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Gül Baltacı, Umut Davut Basoğlu, Serhat Özeren, Mert Özgün, Mustafa Yasar Şahin, Salih Erdoğan, Serkan Damar, Gökay Dağlı0, Ilker Burgaç, Ahmet Eser, Zekeriya Gül, Serkan Demirel, Abdullah Tekbas ve Nihat Kayaoğlu'ndan olustu.

