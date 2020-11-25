Türkiye petrolleri, Kanlıdere Caddesi’nde hizmet vermeye devam ediyor!

Kanlıdere Caddesi Türkiye Petroller, yeni yerinde yenilenerek vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 15:09
Türkiye petrolleri, Kanlıdere Caddesi’nde hizmet vermeye devam ediyor!

Vatandaşlara yenilenerek hizmet veren Kanlıdere Caddesi Türkiye Petrolleri vatandaşlara özel kampanyalarla vatandaşların hizmetinde.

Her perşembe halk günü kampanyası başlatan Kanlıdere Caddesi Türkiye Petrolleri daha farklı kampanyalarla akaryakıt fiyatlarında indirim yaparak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Halk günü kampanyasının yanı sıra şirketlere ve otobüs sürücülerine akaryakıtlarda %10’a varan indirimler yapan Kanlıdere Caddesi Türkiye Petrolleri kampanya üzerine kampanya yapmaya devam ediyor.

Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan Kanlıdere Caddesi Türkiye Petrolleri Müdürü Veysel Dikme daha farklı kampanyalar yaparak hizmet vermeye devam edeceğiz dedi.

HABER – EMRE ATAÇ

#ürkiye Petrolleri Müdürü Veysel Dikme #Kahramanmaraş
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