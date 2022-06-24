Türkiye Şampiyonasına Kahramanmaraş ev sahipliği yapıyor

2 gün sürecek Türkiye Şampiyonası, Dulkadiroğlu belediyesinin yapımını tamamladığı Dereköy Şeref Eroğlu Güreş Ermeydanı’nda gerçekleştiriliyor

Ülkenin dört bir yanından 500 sporcunun katıldığı güreş etkinliği bugün start aldı. Finaller ise yarın yapılacak.

Ermeydanında güreşçilerle ve güreş severlerle bir araya gelen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, maçların kıran kırana geçeceğini söyledi.