Türkiye Şampiyonasına Kahramanmaraş ev sahipliği yapıyor
Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Karakucak güreşleri Türkiye Şampiyonasına Kahramanmaraş ev sahipliği yapıyor
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2022, 17:09 24.06.2022, 18:58
2 gün sürecek Türkiye Şampiyonası, Dulkadiroğlu belediyesinin yapımını tamamladığı Dereköy Şeref Eroğlu Güreş Ermeydanı’nda gerçekleştiriliyor
Ülkenin dört bir yanından 500 sporcunun katıldığı güreş etkinliği bugün start aldı. Finaller ise yarın yapılacak.
Ermeydanında güreşçilerle ve güreş severlerle bir araya gelen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, maçların kıran kırana geçeceğini söyledi.
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