Türkiye şehit yakınları ve gazilerini el üstünde tutuyor
Vatan uğruna mücadele ederken can veren şehit yakınları ve bu uğurda yaralanan gaziler el üstünde tutuluyor. Türkiye birçok savaş ve terörle mücadele de kahramanlık destanı yazan şehit ve gazilerini unutmuyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Markalar Derneği işbirliği projesinde derneğe üye firmaların markaları tarafından şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarına yönelik yaptıkları alışverişlerde 19 Eylül günü ekstra indirimler uygulanacak.
Türkiye birçok savaş ve terörle mücadele de kahramanlık destanı yazan şehit ve gazilerini unutmuyor. Şehit yakınları ve Gazilere borcunu ödemek için bütün imkanları seferber eden devlet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği düzenlemeler ve yürütülen projelerle gazi ve şehit yakınlarına verdiği değeri ortaya koyuyor.
Bu kapsamda Vatanın ve milletin bekası uğruna canlarını seve seve feda eden şehit ve gazilerin anısına; 19 Eylül Gaziler Günü ve Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanının verilişinin 100. Yılı münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birleşmiş Markalar Derneği işbirliği projesinde derneğe üye firmaların markaları tarafından şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarına yönelik yaptıkları alışverişlerde 19 Eylül günü ekstra indirimler uygulanacak.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya her zaman şehit yakınları ve gazilerin destekçisi olduklarına dikkat çekti.
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