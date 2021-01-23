Türkiye Sigorta, sektörün lideri! Kahramanmaraş yetkili acentesi Beşen Sigorta
Türkiye’nin kamu sigorta şirketlerinin bir araya gelmesi ile kurulan sektörün lideri konumundaki Türkiye Sigorta; 20 bölge müdürlüğü, 2.500’den fazla acentesi, 5.000’e yakın banka şubesinde uzman kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısıyla sigortalılarının beklentilerini her noktada en üst düzeyde karşılayarak hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2021, 17:08 23.01.2021, 17:29
Türkiye’nin en büyük sigorta ve emeklilik şirketinin tanıtımında konuşan Erdoğan, “Sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum” dedi.
Beşen sigortacılık ve Türkiye sigorta Kahramanmaraş yetkili acente sahibi Mehmet Beşen “ülkemizin en önemli büyük kamu sigorta şirketi olan Türkiye sigortasının Kahramanmaraş yetkili acentesi olmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız” dedi.
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