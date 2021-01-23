Türkiye Sigorta, sektörün lideri! Kahramanmaraş yetkili acentesi Beşen Sigorta

Türkiye’nin en büyük sigorta ve emeklilik şirketinin tanıtımında konuşan Erdoğan, “Sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum” dedi.



Beşen sigortacılık ve Türkiye sigorta Kahramanmaraş yetkili acente sahibi Mehmet Beşen “ülkemizin en önemli büyük kamu sigorta şirketi olan Türkiye sigortasının Kahramanmaraş yetkili acentesi olmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız” dedi.