Türkiye Trap Şampiyonasında Kahramanmaraş rüzgârı

Şampiyonaya katılan Kahramanmaraşlı sporcular elde ettikleri madalyalar, kupalar ve Türkiye Rekorları ile büyük bir başarıya imza attılar.

Kahramanmaraşlı sporcuların dereceleri şunlar:

-Yıldız Bayanlarda Esma S. Kaya Türkiye 1.si

-Yıldız Bayanlarda Tuğba Tatlı Türkiye 3.sü

-Büyük Erkekler Takımımız 346 puanla Türkiye 1.si

-Yıldız Erkekler Takımımız 241 puanla Yeni Türkiye Rekoru

-Büyük Erkeklerde Oğuzhan Tüzün Türkiye 3.sü

-Büyük Bayanlarda Safiye Sarıtürk Türkiye 1.si

-Büyük Bayanlarda Rumeysa Pelin Kaya Milli Takım Baraj puanını atarak Milli Takıma seçilmiştir.

Sadi Dertli, Oğuzhan Tüzün ve Yavuz İlnam’dan oluşan 346 plak vuruşu ile Büyük Erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan Atıcılık Takımımız, Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u ziyaret etti.

l Müdürü Boz Şampiyonluk kupasını Kahramanmaraş’a kazandıran Atıcılık Takımı sporcularını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.