Türkiye Yazarlar Birliği ve Memur-Sen’den İş Birliği Protokolü

Eğitim, kültür ve sanat içerikli faaliyetlerde işbirliğini amaçlayan protokol, Memur-Sen İl Başkanlığında İl Başkanı Abdulaziz Aydın ve TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Fazlı Bayram tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, ülkemizde kutlanmakta olan önemli gün ve hafta etkinlikleri içerisinde yer alan kültür, sanat, edebiyat konularının yanı sıra milletimizin güvenine mazhar olmuş, kültür ve sanat hayatımıza önemli katkı sağlamış, düşünce alanında olağanüstü gayret ve çalışmaları bulunan şahsiyetlerin anılmalarına yönelik faaliyetler düzenlenecek.

Şiirin ve edebiyatın başkentinde kültür ve edebiyat faaliyetlerini önemsediklerini ve bu anlamda Türkiye Yazarlar Birliği ile iş birliği yürütmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Memur-Sen İl Başkanı Abdulaziz Aydın, “Bu protokol vesilesiyle eğitim, kültür ve sanat alanlarında çeşitli faaliyetlere birlikte imza atmaya niyet ettik. Bu işbirliğinin, Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat şehri kimliğine katkıda bulunacağına inanıyoruz.” dedi.

Memur-Sen ile imzaladıkları iş birliği protokolünden memnuniyet duyduklarını ifade eden TYB Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Fazlı Bayram ise Başkan Aydın’a teşekkür ederek “Geçtiğimiz aylarda Genel Merkezlerimiz, Genel Başkanlarımızın imzalarıyla iş birliği protokolü yapmıştı. Biz de bu iş birliğini Kahramanmaraş’a taşımak ve burda da aynı ahenkle sürdürmek niyetiyle bu protokolü imzaladık. Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi olarak şehrimizin edebî kimliğini bu iş birlikleri vesilesi ile her platformda hissettirmenin gayretini güdüyoruz.” dedi.