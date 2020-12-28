Türkiye'ye sığınan Suriyeliler vatanlarından ayrı 10. yıla giriyor

- Kahramanmaraş'taki Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, yeni yılda ülkelerindeki savaşın son bulmasını ve vatanlarına dönmeyi diliyor

KAHRAMANMARAŞ 28.12.2020, 14:03 28.12.2020, 14:11
Türkiye'ye sığınan Suriyeliler vatanlarından ayrı 10. yıla giriyor
Vatanlarından ayrı 10.yıl
Vatanlarından ayrı 10.yıl


- Suriyeli Fatma Birumu:
- "7 yıldır buradayım. Vatanımı çok özlüyorum. Sonuçta orada doğdum, çocukluğum İdlib'de geçti, buraya geldiğimde 10 yaşındaydım. Özlüyorum ve dönmek istiyorum. Savaştan dolayı buraya zorunlu olarak geldik"
- Suriyeli Habbabi Derviş:
- "Allah Türkiye'ye uzun ömürler versin. Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını korusun. Allah'tan dileğimdir ki bizim başımıza gelenler sizin yanınızdan geçmesin"
 Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşadıkları topraklardan kopmak zorunda kalan Suriyeliler, vatanlarından uzakta 9 yılı geride bıraktılar.
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalarak komşu ülkelere sığınan milyonlarca Suriyeli, yeni yılı, doğdukları topraklardan uzakta hüzün içiresinde karşılıyor.
Güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan ve Kahramanmaraş'taki Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, vatan hasretiyle geçen günlerinin hüznünü yaşıyor.
Bir yılı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşayan sığınmacılar, Türkiye'nin yardımları sayesinde ayakta duruyor.
Suriyeli Fatma Birumu, AA muhabirine, yeni yıldan beklentilerinin, doğup büyüdükleri topraklarına tekrar dönmek olduğunu belirtti.
Yeni yılın insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Birumu, Türkiye'nin kendilerine kucak açarak, her türlü desteği verdiğini ancak insanın memleketinin başka olduğunu aktardı.
Birumu, doğup büyüdüğü topraklardan uzakta bir yılı daha geride bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"7 yıldır buradayım. Vatanımı çok özlüyorum. Sonuçta orada doğdum, çocukluğum İdlib'de geçti, buraya geldiğimde 10 yaşındaydım. Özlüyorum ve dönmek istiyorum. Savaştan dolayı buraya zorunlu olarak geldik. Buraya geldiğimizde güzel insanlarla karşılaştık. Bize destek verdiler. Çünkü biz burada okuyoruz. Bu yıl inşallah üniversiteye gideceğim. Vatanımı özlüyorum, orada akrabalarım var. Bu sene olmadı ama inşallah gelecek yıl vatanımıza döneriz."
- "Bizim başımıza gelenler sizin yanınızdan geçmesin"
Suriyeli Habbabi Derviş de bir yıl daha ülkelerinden ayrı kalmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.
İç savaştan önceki hayatını anlatırken gözyaşı döken Derviş, savaşın bir an önce bitmesini ve ülkelerine dönebilmek için sürekli dua ettiğini ifade ederek, "Allah Türkiye'den razı olsun, Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını korusun. Allah'tan dileğimdir ki bizim başımıza gelenler sizin yanınızdan geçmesin. Sakın ve sakın sizin yanınıza dahi uğramasın. Allah sizleri korusun ve uzun ömürler versin." diye konuştu.
Suriyeli Ayyuş el-Şehri de ülkelerinden ayrı bir yılın daha sonuna geldiklerini belirterek, savaşın bir an önce bitmesinin ve ülkelerine dönmenin hayalini kurduklarını söyledi.
Türkiye'ye geldikleri günden bu yana kendilerine çok iyi davranıldığını aktaran Şehri, şunları kaydetti:
"10 yıldır buradayım, ne olursa olsun burası bizim vatanımız değil. Vatanımız sayılır ama ne olursa olsun vatanımıza dönmek istiyorum. Burada Türkiye bize çok iyi bakıyor ama insanın vatanı gibisi yok. İnşallah bir an önce savaş biter, biz de vatanımıza döneriz."
Keldum Abdulkerim de ailesinin yarısının ülkesinde kaldığını, bir kulağının sürekli Suriye'den gelecek güzel haberlerde olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 10 yıldır aile fertleriyle bir arada zaman geçiremediklerini anlatan Abdulkerim, "Savaşın bitmesini ve çoluk çocuğumuzla beraber Suriye'de ikamet etmek istiyoruz. Gençlerimizin yarısı orada yarısı burada, ilelebet bu şekilde kalamayız." diye konuştu.

#Türkiye #SURIYE #10.yıl
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