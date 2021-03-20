Türkiye’de bir ilk Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi!

Türkiye’de bir ilk Kahramanmaraş Yedikuyular’da gerçekleştirildi.

Kapadokya’dan sonra Yedikuyular Kayak Merkezinde de sıcak hava balonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yerden 30 metre yüksekte kar keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olan yedikuyular kayak merkezi çevre illerden gelenleri de adeta büyüledi.

Yedikuyular Kayak Merkezi işletmecisi Yunus Kaya her şeyin Kahramanmaraş’ın tanıtımı için olduğunu söyleyerek türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sıcak hava balonu turu başlattıklarını sözlerine ekledi.