Türkiye’de bir ilk! Toplu Taşımada Mazot Farkı da Ödeniyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma esnafına sağlanan aylık desteklerin yanı sıra mazot fiyat farkı ödemesi de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Şubat ayı aylık ödeme desteğinin 7 bin 300 TL’ye ulaştığını belirten Başkan Güngör, “Toplu taşımda Kahramanmaraş Modeli var. Şubat ayı desteğimiz, mazot fiyat farkı ödemesiyle araç başı 7 bin 300 TL oldu. Hayırlı olsun” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada hayata geçirdiği destek modeliyle Türkiye’ye örnek oldu. Kahramanmaraş Modeli olarak ifade edilen çalışmayla, toplu taşıma esnafına verilen aylık desteklere ilave olarak mazot fiyat farkı ödemesi de gerçekleştiriliyor. Hayata geçirilen çalışmayla toplu taşımada artan maliyetlerin ücret tarifelerine yansıtılmasının önüne geçiliyor. Sürdürülen destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.
Araç Başı 7 Bin 300 TL Destek
Başkan Hayrettin Güngör, “Toplu taşıma esnafımıza aylık desteğimizi artırarak devam ediyoruz. Yeni yaptığımız çalışmayla esnafımıza mazot fiyat farkı ödemelerine de başladık. Aylık 5 bin 500 TL’lik desteğimize ilave olarak Şubat ayı akaryakıt farkı olan bin 800 TL’yi de ödüyoruz. Araç başı toplam desteğimiz 7 bin 300 TL. Esnafımıza hayırlı olsun. Bu çalışmamızla toplu taşıma fiyat tarifelerindeki olası güncellemenin de önüne geçiyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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