Türkiye’de bir ilk! Toplu Taşımada Mazot Farkı da Ödeniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada hayata geçirdiği destek modeliyle Türkiye’ye örnek oldu. Kahramanmaraş Modeli olarak ifade edilen çalışmayla, toplu taşıma esnafına verilen aylık desteklere ilave olarak mazot fiyat farkı ödemesi de gerçekleştiriliyor. Hayata geçirilen çalışmayla toplu taşımada artan maliyetlerin ücret tarifelerine yansıtılmasının önüne geçiliyor. Sürdürülen destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.

Araç Başı 7 Bin 300 TL Destek

Başkan Hayrettin Güngör, “Toplu taşıma esnafımıza aylık desteğimizi artırarak devam ediyoruz. Yeni yaptığımız çalışmayla esnafımıza mazot fiyat farkı ödemelerine de başladık. Aylık 5 bin 500 TL’lik desteğimize ilave olarak Şubat ayı akaryakıt farkı olan bin 800 TL’yi de ödüyoruz. Araç başı toplam desteğimiz 7 bin 300 TL. Esnafımıza hayırlı olsun. Bu çalışmamızla toplu taşıma fiyat tarifelerindeki olası güncellemenin de önüne geçiyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.