Türkiye’de ilk destek Başkan Güngör’den geldi
Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Halk Otobüsü esnafına verdiği nakit destekler 25 Milyon TL’yi buldu. Oda Başkanı Mustafa Baltacı, “Türkiye’de sektöre ilk desten veren Hayrettin Güngör Başkanımız oldu. Bugüne geldiğimizde tüm esnafımıza yaklaşık 25 Milyon TL ödeme yapıldı. Bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla esnafın yanında olmayı sürdürüyor. Dünya genelinde Mart 2020 tarihinden itibaren etkisini hissettiren Covid-19 pandemisi sebebiyle kamusal alanlarda pek çok kısıtlılık yaşanmıştı. Şehir içi toplu taşımanın da etkilendiği kısıtlılıklar sebebiyle, Özel Halk Otobüsü esnafına yaklaşık bir yıldır nakit destek sağlanıyor. Ulaşımın aksamaması adına, sokağa çıkma kısıtlılıklarında da çalışmayı sürdüren esnaflar Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan nakit desteğiyle önemli ölçüde rahatladı. Kentin birçok noktasına ulaşım sağlayan 409 Özel Halk Otobüsü esnafına sağlanan toplam nakit destek miktarı ise yaklaşık 25 Milyon Türk Lirası’na ulaştı. Son olarak Haziran ayı içinde sağlanan kişi başı destek ise 2 bin 500 Türk Lirası olarak gerçekleşti.
Esnafı Yalnız Bırakmadı
Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsçüleri Odası Başkanı Mustafa Baltacı verilen desteklere ilişkin yaptığı açıklamada, “Pandemi süreci tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkisi altına aldı ve olumsuz etkiledi. Çünkü banka kredilerimiz, borçlarımız ve ödemelerimiz vardı. Ancak pandemi döneminin hemen başında Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör beni aradı ve bizleri yalnız bırakmayacağını, bu süreci hep birlikte atlatacağımızı iletti. Başkanımız Hayrettin Güngör, pandemi döneminden olumsuz etkilenen Özel Halk Otobüsü esnafına ekonomik olarak destekte bulunacağını söyledi. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüsü işletmecilerine araç başına 2 bin 500 TL, toplamda ise yaklaşık 25 Milyon TL destekte bulundu. Bu anlamda Başkanımız Hayrettin Güngör, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Bu zor süreçte bizleri hem maddi hem de manevi açıdan yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
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