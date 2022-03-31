Türkiye’nin en ucuz ekmeği, Ramazan ayında da 1 liradan satılacak

Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Yıl içerisinde üretilen ekmeği 1 liradan satarak dikkatleri üzerine çeken Elbistan Belediyesi, Ramazan ayında da ekmeği ve Ramazan Pidesini 1 liradan satma kararı aldı.



Üretimi inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, uzun süredir 1 liradan satılan halk ekmeğin fiyatında artışa gidilmeyeceğine vurgu yaptı.

Artan maliyetlere rağmen, vatandaşı desteklemek ve bütçesine katkı sunmak adına böyle bir karar aldıklarının altını çizen Başkan Gürbüz, “Hijyenik ortamda üreteceğimiz Ramazan pidesini 1 liraya vatandaşlarımızın sofrasına taşırken Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamaya imza atıyoruz” dedi.



Türkiye’nin en ucuz ekmeğinin Elbistan’da olduğuna değinen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan Belediyesi olarak Ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. İlçede tüketilen ekmeğin yüzde 10’unu karşılama kapasitesine sahibiz. Halk Ekmek Fabrikamızda Ramazan ayı boyunca pidenin fiyatı 1 lira olacak. Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Uzun zamandır ekmeğin fiyatında değişikliğe gitmeyerek sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Bu Ramazan ayında farklı bir uygulamaya daha gidiyoruz. Hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza günlük üretimin yarısını ücretsiz ekmek dağıtacağız. Bütçemizin büyük bir kısmını, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlarla paylaşma anlamında çeşitli projelerde kullanacağız.”



Elbistan Belediyesi’nin, her anlamda halkıyla omuz omuza olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, “Ücretsiz ekmek alacak vatandaşların belirlenmesinde gelirinin olmaması kriter olacak. Zaten biz sosyal belediyecilik anlamında 3 yıldır Can Kulağı adı altında çalışmalar sürdürüyoruz. 2019 yılı itibariyle başladığımız bu çalışmalar çerçevesinde ciddi bir envanter edindik. Vatandaşlarımızın gelir düzeyini ilçe kaymakamlığımızla birlikte çalışıyoruz. Covid döneminde de bu çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmişti. Bu Ramazan ayında da aynı şekilde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının şimdiden tüm toplumumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.