Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanan ‘’81 ilde çocuklarımız ile birlikteyiz’’ projesi ile Türkiye’nin her bölgesinde çocuklara özel çevre etkinlikleri düzenlendi.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte ‘’çevre bilinci, sıfır atık ve iklim değişikliği üzerine çocuk atölyeleri, resim sergisi, bilgilendirici ve eğlendirici yarışmalar tertip edildi.



Ayrıca Çocuklara özel hediyelerde dağıtıldı.