Türkiye’nin her bölgesinde çocuklara özel çevre etkinlikleri düzenlendi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanan ‘’81 ilde çocuklarımız ile birlikteyiz’’ projesi ile Türkiye’nin her bölgesinde çocuklara özel çevre etkinlikleri düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 15:53
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanan ‘’81 ilde çocuklarımız ile birlikteyiz’’ projesi ile Türkiye’nin her bölgesinde çocuklara özel çevre etkinlikleri düzenlendi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte ‘’çevre bilinci, sıfır atık ve iklim değişikliği üzerine çocuk atölyeleri, resim sergisi, bilgilendirici ve eğlendirici yarışmalar tertip edildi.
Ayrıca Çocuklara özel hediyelerde dağıtıldı.
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|34
|48
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|41
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Altınordu
|32
|41
|13. Denizlispor
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|78
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|32
|57
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|32
|42
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|34
|41
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|33
|23
|20. Norwich City
|33
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25