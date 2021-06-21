Türkiye’nin her yerine şoklu firik!

Kentin meşhur lezzetlerinden eşsiz tarhana firiği. Türkiye'nin her yerine Şoklarla paketlenerek alıcısına sorunsuz kargoyla gönderiliyor.

Özellikle firik tarhana mevsiminin de gelmesiyle iştah kabartan bu lezzet, Haşiroğlu tarhananın bu uygulamasıyla vatandaşlar, Türkiye’nin her bölgesinde kolay ve rahatlıkla ulaşabiliyor.