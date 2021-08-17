Türkiye’nin lokomotifi 20. yılını kutladı!

14 Ağustos 2001 yılında “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganıyla yola çıkıldı. Türk siyasi tarihine 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı kazandıran AK Parti 20. yaşını kutladı.

AK Parti 20'nci kuruluş yıl dönümü programını, ülke genelindeki orman yangınları ve sel olayları nedeniyle sade bir şekilde yaptı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı AV. Fırat Görgel ülke genelinde yaşanan doğal afetler ve kazalardan dolayı bu yıl kutlamaların ertelendiğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 20 yıl geçtiğini belirterek bu geçen yıllarda çok büyük işlere imzalar atıldığına dikkat çekti.