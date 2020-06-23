Türkiye’nin mutlu şehirleri arasında Kahramanmaraş bakın kaçıncı sırada!

Kahramanmaraş yüzde 68,19’la 16 sırada yer alırken, yüzde 77,66 ile Sinop en mutlu şehir oldu.

TÜİK verilerine göre, mutlu illerin oranları şu şekilde sıralandı:

1- Sinop: yüzde 77,66

2- Afyonkarahisar: yüzde 76,43

3- Bayburt: yüzde 75,91

4- Kırıkkale: yüzde 75,48

5- Kütahya: yüzde 73,76

6- Çankırı: yüzde 73,5

7- Düzce: yüzde 72,77

8- Uşak: yüzde 72,34

9- Siirt: yüzde 71,65

10- Şırnak: yüzde 71,36

11- Balıkesir: yüzde 70,73

12- Hakkari: yüzde 70,58

13- Isparta: yüzde 70,35

14- Bolu: yüzde 70,15

15- Sakarya: yüzde 69,64

16- Kahramanmaraş: yüzde 68,19

17- Aksaray: yüzde 67,84

18- Kırşehir: yüzde 67,2

19- Amasya: yüzde 66,02

20- Erzurum: yüzde 65,68