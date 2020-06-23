Türkiye’nin mutlu şehirleri arasında Kahramanmaraş bakın kaçıncı sırada!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmada Türkiye’nin mutlu şehirleri arasında Kahramanmaraş yüzde 68,19’la 16. sırada yer aldı.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2020, 17:56 23.06.2020, 18:43
13
Kahramanmaraş yüzde 68,19’la 16 sırada yer alırken, yüzde 77,66 ile Sinop en mutlu şehir oldu.
TÜİK verilerine göre, mutlu illerin oranları şu şekilde sıralandı:
1- Sinop: yüzde 77,66
2- Afyonkarahisar: yüzde 76,43
3- Bayburt: yüzde 75,91
4- Kırıkkale: yüzde 75,48
5- Kütahya: yüzde 73,76
6- Çankırı: yüzde 73,5
7- Düzce: yüzde 72,77
8- Uşak: yüzde 72,34
9- Siirt: yüzde 71,65
10- Şırnak: yüzde 71,36
11- Balıkesir: yüzde 70,73
12- Hakkari: yüzde 70,58
13- Isparta: yüzde 70,35
14- Bolu: yüzde 70,15
15- Sakarya: yüzde 69,64
16- Kahramanmaraş: yüzde 68,19
17- Aksaray: yüzde 67,84
18- Kırşehir: yüzde 67,2
19- Amasya: yüzde 66,02
20- Erzurum: yüzde 65,68
29°
açık
Namaz Vakti 23 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|30
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Sevilla
|31
|53
|4. Atletico Madrid
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24