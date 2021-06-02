Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyurdular
Madalyalı Şehrin Madalyalı Milli Sporcuları Mayıs ayında Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın adının dünyaya duyurdu.
Milli sporcular serbest güreş ve paralimpik yüzme branşlarında Avrupa’da Mayıs ayı içinde gerçekleştirilen şampiyonalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplam 5 madalyayla yurda dönmüştü.
16 – 22 Mayıs tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen ve toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden Sevilay Öztürk, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak göğüsleri kabarttı. Böylece Türkiye’nin toplamda 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı şampiyonada toplamda 4 madalya Kahramanmaraş hanesine yazılmış oldu.
Milli güreşçimiz Anıl Kılıçsallayan ise 17 - 23 Mayıs tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde 125 kiloda şampiyon olmuştu.
Böylece Türkiye Güreş Milli Takımı’nın şampiyonada kazandığı 3 altın madalyadan biri Kahramanmaraş’tan geldi.
Avrupa’da fark yaratan milli sporcularımız. Madalyalı şehirde tarih yazmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ın bir diğer Madalyalı Sporcuları ise şöyle:
Safiye Sarıtürk, Haydar Yavuz, Remzi Temur, Esra Pul, Merve Pul, Melike Günal, Kahramanmaraş’a madalyalarla dönen milli sporcularımızdan.
Muhabir: Gökhan Çalı
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