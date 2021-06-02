Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyurdular

Milli sporcular serbest güreş ve paralimpik yüzme branşlarında Avrupa’da Mayıs ayı içinde gerçekleştirilen şampiyonalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplam 5 madalyayla yurda dönmüştü.



16 – 22 Mayıs tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen ve toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden Sevilay Öztürk, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak göğüsleri kabarttı. Böylece Türkiye’nin toplamda 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı şampiyonada toplamda 4 madalya Kahramanmaraş hanesine yazılmış oldu.



Milli güreşçimiz Anıl Kılıçsallayan ise 17 - 23 Mayıs tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde 125 kiloda şampiyon olmuştu.



Böylece Türkiye Güreş Milli Takımı’nın şampiyonada kazandığı 3 altın madalyadan biri Kahramanmaraş’tan geldi.



Avrupa’da fark yaratan milli sporcularımız. Madalyalı şehirde tarih yazmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ın bir diğer Madalyalı Sporcuları ise şöyle:

Safiye Sarıtürk, Haydar Yavuz, Remzi Temur, Esra Pul, Merve Pul, Melike Günal, Kahramanmaraş’a madalyalarla dönen milli sporcularımızdan.

Muhabir: Gökhan Çalı