Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan gezisinin online yapıldığı projede Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi’nin seçtiği 10 öğrenci 5 gün boyunca internet ortamında eğitim aldı.

Bu kapsamda Alınan eğitimde Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencilerinin göstermiş olduğu başarı Yunanistan basınında yer aldı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Müdürü Salman Malkoç, Erasmus+ projesinin okula ve öğrencilere olan kazanımlarını anlattı.

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2019 Yılında başlayan; Bulgaristan, Yunanistan, Portekiz, İtalya’dan okulların katıldığı Erasmus+ projesi kapsamında Türkiye’yi Mehmet Gümüşer Anadolu lisesi temsil ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan gezisinin online yapıldığı projede Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi’nin seçtiği 10 öğrenci 5 gün boyunca internet ortamında eğitim aldı.

Bu kapsamda Alınan eğitimde Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencilerinin göstermiş olduğu başarı Yunanistan basınında yer aldı.

Projenin Türkiye ayağı ise 21-25 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Katılımcı ülkelerden gelecek misafirleri ağırlayacak olan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi ülkemizi temsil edeceğinden dolayı ise öğrencileriyle birlikte gurur duyuyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Müdürü Salman Malkoç, Erasmus+ projesinin okula ve öğrencilere olan kazanımlarını anlattı.