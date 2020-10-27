Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan Fransa ürünlerini boykot çağrısı
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2020, 13:18 27.10.2020, 13:28
Başkan Okumuş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle ilçe halkı başta olmak üzere tüm İslam alemini Fransa menşeili ürünleri boykot etmeye çağırdı.
Okumuş, açıklamasında, Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Türkoğlu Belediyesi olarak bütün sosyal tesislerimizde Fransa menşeili yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışlarını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte halkımızın bizleri sonuna kadar destekleyeceğinden eminiz." İfadelerini kullandı.
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