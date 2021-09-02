Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a ziyaret!

İzmir Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Sefa Narlı ve Yönetimi, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret ettiler.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 17:15 02.09.2021, 18:16
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a ziyaret!
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a ziyaret!

Ziyarette Dernek Başkanı Sefa Narlı, Başkan Okumuş’a derneği faaliyetleri ve hazırlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Dernek başkanı sefa narlı, ilerleyen zamanlarda İzmir’de yaşayan Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi bir araya getireceğimiz bir etkinlik düzenleyeceğiz dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ziyaretten dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

#İzmir Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Sefa Narlı #Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş
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