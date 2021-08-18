Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'tan Aşure Günü mesajı

Muharrem ayının aynı zamanda Peygamber efendimiz (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in ve yakınlarının Kerbela'da şehit edildiği ay olduğunu hatırlatan Okumuş, bu zulmü gerçekleştirenlerin, insanlığın ortak vicdanında mahkum edildiğini ifade etti.

Başkan Okumuş, Muharrem ayının 10. gününün "Aşure günü" olarak kutlanıldığını işaret ederek şunları kaydetti:

"Aşure günü, hüzün günü olduğu kadar Hz. Hüseyin'in adalet ilkesi uğruna gösterdiği direnişin de sembolüdür. Günümüzde yaşatılan Aşure geleneği ise yaşanan o acı olayın birlik ve beraberliği zedeleyemediğinin bir göstergesidir. Yüzyıllardır devam eden bu etkinlik, birlikte yaşamanın en güzel örneğini gösteriyor. Aşure dayanışma, kaynaşma ve hoşgörünün en belirgin sembolüdür. Aşuredeki çeşitlilik, farklılıkların önemli bir zenginlik oluşturduğunun göstermektedir. Milletimiz, aşure geleneğini yüzyıllardır sürdürerek, birlikte yaşamanın en güzel örneğini sergilemektedir."

Ülkemizin yangınlar ve sel felaketi gibi nedenlerden dolayı zor günler geçirdiğini vurgulayan Okumuş, ruhunda kardeşlik, birlik, beraberlik, sevgi, anlayış ve hoşgörü saklı Muharrem ayında yaraların birlikte sarılması gerektiğini ve Aşure Günü'nün tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini dileyerek, "Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.