Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret ettiler

Yapılan ziyarette; Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi içerisine yapılması planlanan trafo merkezi, Türkoğlu ilçesinin elektrik altyapısı ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; TEİAŞ(Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) Gaziantep Bölge Müdürüne, TEİAŞ(Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) Kahramanmaraş İşletme Müdürüne ve teknik ekibe ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.