Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret ettiler!

Bu yıl, UNESCO tarafından, Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre yılı ilan edilmesi hasebiyle, Şekeroba Yunus Emre Ortaokulu öğretmenleri ve Yunus Emre temsili öğrenci birlikte, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'u makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette temsili öğrenci Yunus Emre’nin hayatını anlattı.