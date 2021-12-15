Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a yeni görev!
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkiye Belediye Başkanları Birliği “Yüksek İstişare Heyetine” seçildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.12.2021, 16:01 15.12.2021, 17:54
Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nin 4.Olağan Genel Kurul Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla TBB hizmet binasında düzenlendi.
Toplantıda Birliğin 2019 ve 2020 faaliyet raporları okundu. Başkanlığına tekrar Hüseyin Erer’in seçildiği kongrede Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Yüksek İstişare Heyetine seçildi.
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