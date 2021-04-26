Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’tan Fabrika Ziyareti!
Kayra Elyaf Geri Dönüşüm A.Ş.’yi ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldi.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş;Türkoğlu organize sanayi bölgesinde bulunan, ekonomi ve istihdama katkısı olan, ilçenin refah seviyesinin yükselmesinde rol oynayan fabrika ziyaretleri kapsamında Kayra Elyaf Geri Dönüşüm A.Ş.’ yi ziyaret etti.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kadir Kurtul ve Zeliha Akıncık ortaklığı olan, GRS Sertifikasıyla uluslararası standartlarda üretim yapan, mısır, güney amerika ve avrupa’ya ihracat yapan, tekstil atıklarını dönüştürüp pamuk haline getiren şehrimizdeki ilk ve tek tekstil geri dönüşüm firmasında yetkililerden bilgiler aldı.
Kadını ekonomik katkıya dâhil etmeyi hedefleyen Kayra Elyaf Geri Dönüşüm A.Ş.’nin 90 çalışanı olup, bunların 45’i kadın çalışanlardan oluşmakta.
Burada açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında bilgiler paylaştı.
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