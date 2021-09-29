Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’tan ziyaret!
Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ, Türkoğlu İlçesi ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Cennet POLAT ve Yönetimini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 29.09.2021, 17:32 29.09.2021, 18:54
Ziyarette; Cennet POLAT, ilçemizde yetiştirilen ürünlerle yapılan, reçel çeşitleri, turşu çeşitleri, tarhana, erişte, sumak ve birçok ürünün tanıtımını yaptı.
Başkan Okumuş; Kooperatif Başkanı Cennet POLAT Başkanlığındaki, 15 Kadın üyeyi tebrik ederek, Türkoğlu Belediyesi olarak maddi manevi her türlü desteği sağlayacağını belirtti. Çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.
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