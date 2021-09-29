Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’tan ziyaret!

Ziyarette; Cennet POLAT, ilçemizde yetiştirilen ürünlerle yapılan, reçel çeşitleri, turşu çeşitleri, tarhana, erişte, sumak ve birçok ürünün tanıtımını yaptı.

Başkan Okumuş; Kooperatif Başkanı Cennet POLAT Başkanlığındaki, 15 Kadın üyeyi tebrik ederek, Türkoğlu Belediyesi olarak maddi manevi her türlü desteği sağlayacağını belirtti. Çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.