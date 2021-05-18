Türkoğlu Belediye Meclisi’nden Filistin’e destek mesajı

AK Parti Grup toplantısının ardından, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un başkanlığında 2021 yılının Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, İsrail kınanarak, Filistin'de ki Şehit ve gaziler için, Müslümanların kalbi olan Kudüs için Kuran ı Kerim tilaveti, ardından ise dualar edildi.

Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Önemli kutsal mekânlarımızdan biri olan Mescidi Aksa bayramda kana bulandı. İsrail'in Filistin’de masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırıları şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Bayram boyunca ve şu ana kadar olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Okunan duaların ardından meclis toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.