Türkoğlu Belediyesi eğitim yatırımlarına devam ediyor!
Türkoğlu belediye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çeşitli yatırımlarla öğrenci ve velilerin tam destekçisi olmaya devam ediyor.
Eğitim yatırımlarına önem ve ağırlık vererek İlçedeki eğitim faaliyetlerini sürdüren öğrencilere yönelik onlarca proje ve birbirinden önemli hediyeleriyle onların yüzlerini güldüren Türkoğlu Belediyesi Başkan Okumuş önderliğinde öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için yeni bir projeye imza atarak DOSTDER (Kahramanmaraş Dostluk Derneği)' in katkıları ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim” programı kapsamında Avrupa Prefabrik fonu ile yapılan örnek proje okulu olan Yunus Emre Ortaokuluna kütüphane açılışı gerçekleştirildi.
Açılış programında konuşan Dost-Der Başkanı Abdurrahman Akbaba birlik ve beraberlik içinde bu kütüphanenin kuruluğunu vuguladı.
Ardından Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Ökkeş Korkmaz da elde edilen başarılar hakkında bilgi vererek kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yerleşim yerlerini yaşam merkezi haline getirdiklerini belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Türkoğlu’nun her geçen gün geliştiğine dikkat çekti.
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|Yatsı
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|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
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|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
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|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
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|13
|12. Sivasspor
|11
|12
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|10
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|11
|12
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|11
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|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6