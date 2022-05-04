Türkoğlu Belediyesi fabrikalarda çalıştırılmak üzere işçi arıyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde belediye, hoparlör sisteminden yapılan anonsla fabrikalarda çalıştırılmak üzere işçi arıyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2022, 15:11 04.05.2022, 17:25
İşsizlik nedeniyle 2000'li yıllara kadar göç veren ilçe, sanayinin gelişmesiyle göç almaya başlarken faaliyete giren fabrikalar çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çekiyor.
Neredeyse haftanın her günü belediye hoparlör sisteminden "Fabrikalarda çalıştırılmak üzere bay-bayan elemanlar alınacaktır." anonslarının duyulduğu ilçedeki çoğu fabrikada da işçi alım ilanına ilişkin tabelalar dikkati çekiyor.
Türkoğlu Belediye Başkanı ve OSB Başkanı Osman Okumuş, sıfır işsizlik hedefi ve "sanayi üssü Türkoğlu" sloganıyla çıktıkları yolda istihdam odaklı projelere ağırlık verdiklerini söyledi.
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