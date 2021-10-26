Türkoğlu Belediyesi, İlçedeki öğrencileri kitap fuarına götürüyor

Eğitim-öğretim seferberliğine devam eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, gençliği bilgilendirmek, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına Türk edebiyatının birbirinden ünlü yüzlerce yayın evi, yazar ve şairlerin buluştuğu, Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarına göndererek kitap severler ile yazarları buluşturdu.

Önümüzdeki günlerde Türkoğlu’nda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin guruplar halinde Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarına ziyaretleri devam edecek.