Türkoğlu belediyesi ilçesine bir sosyal tesisi daha kazandırdı
18 Kasım 2021 tarihinde tedavi gördüğü Ankara şehir hastanesinde vefat eden 27. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç’ın adı Türkoğlu ilçesine kazandırılan sosyal tesise verildi.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 17:15
Açılışa Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Kılıç’ın ailesi katıldı.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, çobantepe imran kılıç sosyal tesisin çobantepe mahallesine hayırlı olmasını diledi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da açılışta bir konuşma yaptı.
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