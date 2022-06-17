Türkoğlu belediyesi ilçesine bir sosyal tesisi daha kazandırdı

Açılışa Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Kılıç’ın ailesi katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, çobantepe imran kılıç sosyal tesisin çobantepe mahallesine hayırlı olmasını diledi.



Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da açılışta bir konuşma yaptı.