Türkoğlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Kent genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2022, 12:11 23.01.2022, 12:52
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu. Yağışla hava sıcaklığının sıfırın altında olması nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Bu anlamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkoğlu Belediyesi işbirliğinde, kar timleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hafta boyunca aralıklı yağan kar yağışının ardından Türkoğlu belediyesi ekiplerince Yolları temizleme, kürüme, tuzlama çalışmalarının yanı sıra kaldırım temizliği de yapılıyor.
Ekipler aynı zamanda, sokakta yaşayan can dostlarını unutmayarak onlara yem, su, mama ve buğday veriyor.
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