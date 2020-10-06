Türkoğlu Belediyesi meclisi Ermenistan'ı kınadı

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında ilk olarak Türkoğlu Belediye meclis toplantı salonuna Türkiye ile Azerbaycan bayrağı asıldı. Azerbaycan şehitleri ve tüm şehitler için Fatiha okundu ve dualar edildi. Saldırının ilk gününden bu yana Azerbaycan halkına tam destek veren Belediye Başkanı Osman Okumuş ve meclis üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını öfke ve şiddetle kınadılar. Sonrasında ise meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Öncelikle kardeş ülke Azerbaycanlı kardeşlerimize muzafferiyetler diliyorum diyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Türkoğlu Belediyesi olarak savaşın ilk gününden itibaren duyarlılık göstererek, hüzünlerine ve neşelerine ortak olmak amacıyla esnaf arkadaşlarımıza Azerbaycan ve Türk bayrakları dağıttık. Fatih Sultan Mehmet Han camiinde mevlit okuttuk.

'İki Devlet Bir Milletiz'

Biz, Azerbaycan'la iki Devlet, bir Milletiz. Cumhurbaşkanımızda, her zaman elinden gelen bütün gayretleri tüm dünya mazlumlarına olduğu gibi kardeşlerimize de göstermiştir. Cumhur ittifakının diğer lideri olan Dr. Devlet Bahçeli'de Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan gibi her zaman bu konuda dik durmuştur. Dünya da mazlumlara destek veren birinci ülkeyiz. Azerbaycan'ın 1992 de kaybettiği Karabağ'ı inşallah 28-29 yıl sonra tekrar kazanıp Karabağ'ın bağrına Azerbaycan bayrağını tekrar dikerler. Orada savaşan askerlerimize bir nevi moral olması hasebiyle Türkoğlu Belediyemizin, bütün meclis üyeleriyle birlikte onlara manevi desteklerimizi sunuyoruz. Tüm Şehitlerimize de Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz, diyerek konuştu.