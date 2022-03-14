Türkoğlu Belediyesi, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Bozdoğan ve Ahmet Nar, Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Bora Gül ve Sağlık Kurumlarında çalışan sağlık personellerini ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladılar.

Başkan Yardımcıları sağlık çalışanlarına karanfil taktim ederek çalışmalarında kolaylıklar dilediler.