Türkoğlu Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlendi!
Türkoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen Mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2021, 17:14 31.12.2021, 18:07
Geleneksel hale gelen mahalleler arası futbol turnuvasında Kadıoğluçiftliği Mahallesi ile Kırmakaya Mahallesi finalde karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kadıoğluçiftliği mahallesi şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sonuçlarla birlikte turnuva da sıralama şöyle sonuçlandı;
1.Kadıoğluçiftliği, 2.Kırmakaya ve 3. Gaziler Mahalleleri oldu.
Türkoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklama da “'İmkân bizden, oynamak sizden' sloganımızla turnuvalarımız, önümüzdeki günlerde Türkoğlu Belediyemiz tarafından çeşitli branşlarda devam edecektir” sözlerine yer verildi.
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