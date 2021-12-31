Türkoğlu Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlendi!

Geleneksel hale gelen mahalleler arası futbol turnuvasında Kadıoğluçiftliği Mahallesi ile Kırmakaya Mahallesi finalde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kadıoğluçiftliği mahallesi şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçlarla birlikte turnuva da sıralama şöyle sonuçlandı;

1.Kadıoğluçiftliği, 2.Kırmakaya ve 3. Gaziler Mahalleleri oldu.

Türkoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklama da “'İmkân bizden, oynamak sizden' sloganımızla turnuvalarımız, önümüzdeki günlerde Türkoğlu Belediyemiz tarafından çeşitli branşlarda devam edecektir” sözlerine yer verildi.