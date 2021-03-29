Türkoğlu Belediyesinden bir ilk
Eğitimin uzaktan devam ettiği pandemi döneminde üniversite sınavına hazırlanan gençler için Türkoğlu Akademi sistemi kuruldu.
Öğrenciler İçerisinde bütün derslerin konu anlatım videolarının olduğu, deneme sınavlarına girebilecekleri, binlerce sorudan oluşan soruların çözümlerinin de içinde olduğu soru bankalarını, ilgili branşlardaki hocalara ulaşabilecekleri ve Türkiye çapında yapılan deneme sınavlarıyla sınava hazırlık aşamalarında kendi durumlarını gözlemleyebilecekleri, yapay zekâ ile yazılımlanmış sistemde derslerine odaklanabilecek
Eğitim alanında ilçede birçok hizmetleri faaliyete geçiren Belediye Başkanı Osman Okumuş, başlattığı eğitim seferberliği ile 5000 öğrenciye, Türkoğlu Akademi Eğitim kartlarını dağıttı.
Yedi Güzel Adam Anadolu İmam hatip lisesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İlk olarak konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Âdem Aydoğan, Belediye Başkanı Osman okumuş’a yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür etti
Daha sonra konuşan Türkoğlu belediye Başkanı Osman Okumuş, projenin sağlayacağı katkıları anlattı
İlçe Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu; Öğrencilere tavsiyelerde bulundu
Programa; Vali Yardımcısı ve ilçe Kaymakam Vekili Mahmut HERSANLIOĞLU, İlçe Jandarma Komutanı Mete Pekmez, İlçe Tabur Komutan Vekili Jandarma Teğmen Mustafa Güven, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Ardından ise öğrencilere Türkoğlu Akademi kartlarının dağıtımı ile program sona erdi.
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