Türkoğlu Belediyesinden Muharrem Ayı iftarı

12 İmam orucu İftar programında, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar, alevi vatandaşlar.

Bir araya gelerek, Mazlum Dede’nin duası ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin, ardından ise iftar ederek aşureler yendi.

İftar programına katılan misafirleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesinin yanı sıra dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diler, bolluk ve bereket getirmesinin yanı sıra hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederiz.” dedi.