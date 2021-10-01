Türkoğlu Belediyesinin eğitim seferberliği devam ediyor!

Eğitim yatırımlarına ve öğrencilere her türlü destek sağlayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, daha önce yaptığı projelerle, tablet, çalışma masaları, Akademi Eğitim kartları, 5000 öğrenciye kırtasiye yardımı, Konya, Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi tarihi ve kültürel gezi turları düzenleyerek imkanlar sağladı ve sağlayamaya devam ediyor.

Türkoğlu Anadolu Lisesinde gerçekleşen 8. 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Temel Yeterlilik Test (TYT) kaynak kitapları dağıtım programına; Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin OKUMUŞ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem AYDOĞAN, Daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tüm öğrencilere başarılar, kolaylıklar ve zihin açıklığı dileyen Başkan Okumuş; ”Kaynak sıkıntısı çeken gençlerimize Belediyemiz tarafından bir nebzede olsa fayda sağlamak için İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber çocuklarımızla ilgili, gençlerimizle ilgili belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa biz siz değerli gençlerimizin yanınızdayız.

Elimizden geldiği kadar sizlere de destek olmaya çalışacağım. Ama sizlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin o güzel gençleri olarak vatanını, devletini ve milletini sevmesiniz lazım, gayret göstermeniz lazım çok harika Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor.

Her ay olduğu gibi önümüzdeki aylarda da her okuldan gençlerimize 46 kişilik kafileler halinde gezi turları düzenlemeye devam edeceğiz. Bizler 16 tane büyük medeniyetin çocuklarıyız. Geçmişimizi iyi öğrenmemiz gerekiyor. 1915'te bir Çanakkale savaşının nasıl yapıldığını rehberler eşliğinde göz yaşlarıyla orada dinlemenizi istiyorum. İstanbul, Osmanlı’ya başkentlik yapmış dünyanın en harika şehri. Padişahların yaşadığı bir şehir, o şehri sizin görmenizi istiyorum. Ufkunuzu , vizyonunuzu aslında artırmak istiyorum.

Türkoğlu genelinde 8. 11. Ve 12 sınıfların toplamına 4000 tane soru bankası kitabı dağıtıyoruz. Allah sizlere zihin açıklığı versin. Güzel vatandaşlar olun, güzel bireyler olun. Devletini, milletini, bayrağını seven güzel güzel nesiller olun inşallah.

Tekrar bu projemize emek veren Belediyemizdeki ekibimize, Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize ve buraya gelen değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. ”dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan; Daha başarılı, daha sağlıklı bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz. Küresel salgının getirmiş olduğu mazeretlerin bir kısmını ortadan kaldırmak adına Belediyemizin başlatmış olduğu kaynak kitap kampanyası eğitimle ilgili çalışmalarımız ve devam eden projelerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.