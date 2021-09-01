Türkoğlu Belediyesinin eğitim seferberliği devam ediyor

İçerisinde; çanta, defterler, boyama kalemleri, açkı ve silgisine kadar öğrencilerin tüm malzemelerinin içerisinde bulunduğu setler, ilçedeki merkez ve 44 mahallelerindeki tüm öğrencilere takdim edildi.

Program, ilçenin Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan Seyyid Battal Gazi İlk okulunda düzenlendi. Düzenlenen programa Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Eğitim Seferberliğinin devam edeceğini belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş konuşmasında; 44 Mahallemizde toplamda 2000 öğrencimize kırtasiye desteği verdik. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana öğrencilerimize kitaplarını sıralarında hazır ediyorlardı. Bizde bütün öğrencilerimize kırtasiyelerini hazır ettik.

‘Kitaplar Devletten, Kırtasiye Belediyemizden’

Çocuklarımızı önemsiyoruz diyen Başkan Okumuş, ‘Kitaplar Devletten, Kırtasiye Belediyemizden’ kampanyasıyla öğrencilerimizin kaliteli eğitim almasını sağlayacağız. Öğrencilerimize desteklerimiz 1.sınıftan, üniversiteye kadar devam ediyor. Setler yapıyoruz, soru bankaları dağıtıyoruz, başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz.

Bugünde eğitim öğretime başlayan öğrencilerimiz için hazırlıklar yaptık. Bu vesile ile ilçemizde eğitim öğretime başlayan tüm öğrencilerimize ve bunlardan emeğini esirgemeyen her sorunlarıyla ilgilenen öğretmen ve müdürlerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan; Yaklaşık iki senedir öğrencilerimiz sıkıntılı ve zor günler yaşadı. Bu sıkıntılı ve zor günlerde her zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a çok teşekkür ediyoruz.

Öğrenci velisi Hatice Gözel, Eğitim öğretim yılında öğrencilere destek olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a çok teşekkür etti .

1.Sınıf öğrencisi Fatma Nisa Gözel ise, Kitaplarımızı devletten, kırtasiye malzemelerimiz Belediyemizden olduğu için Osman Okumuş başkanımıza çok teşekkür ederiz diyerek konuştu.