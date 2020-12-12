Türkoğlu Belediyesinin ilçedeki eserini gezdiler!

Ziyaret sonrasında, Başkan Okumuş, Türkoğlu ilçesine kazandırmış olduğu projelerden; Millet Meydanı, İmalı deresi etrafında bulunan şelale, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu, ak evler, Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezi, Bababurun Kalesi, Tarihi su değirmeni, Su parkı, 400 dönümlük Şekeroba Millet Bahçesi ve spor komplekslerini gezdirerek bilgiler verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Okumuş, Bundan sonraki projelerde mimarlar odasıyla beraber çalışacakların söyledi.