Türkoğlu çileğinde 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaklaşık 16 yıl önce bölgede yürüttüğü bilgilendirme çalışmaları sonucu çilek yetiştiriciliğine başlanan Türkoğlu ilçesi kırsalındaki Muratçakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinde yaklaşık 1500 dönüm alanda üretim yapılıyor. Tadı, kokusu ve kendine has aromasıyla ilgi gören "Türkoğlu çileği", yurt içinde faaliyet gösteren birçok zincir marketin raflarında yerini alıyor. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçenin verimli topraklarında yetiştirilen çileğin tescili için başlattıkları çalışmanın devam ettiğini söyledi. Kırsal Muratçakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinde çilek üretimiyle tersine göç yaşandığını anlatan Okumuş, modern evlerin inşa edildiği mahallede neredeyse her evin bahçesinde çilek yetiştirildiğini ifade etti. Türkiye'nin her yerinde çilek yetiştirildiğini ancak Türkoğlu'nda yetiştirilen ürünlerin farklı olduğunu kaydeden Okumuş, "İddia ediyoruz aroması, lezzeti, kokusu ile en güzel çilek bizim ürettiğimiz çünkü bölge 1300 rakımlı, etrafı tamamen çam ormanlarıyla çevrili, kırmızı verimli toprak yapısına sahip ve yüzde 100 organik yetişen çilek." diye konuştu. Okumuş, "Türkoğlu çileği"ne bir süredir coğrafi işaret alabilmek için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Birkaç yıldan beri uğraşıyoruz ve inşallah bu yıl sonuçlandıracağız. Coğrafi işareti aldığımız takdirde Türkoğlu çileği bir dünya markası haline gelecek." dedi. Üreticilerin rekolte ve fiyattan memnun olduğunu vurgulayan Okumuş, çileklerin aracı firmaların bölgeye gelen soğutuculu araçlarıyla ihraç edildiğini, ekim alanı ve rekoltenin daha da artması için projeler hazırladıklarını dile getirdi. - "Çileklerimiz aroması ve tadıyla büyük rağbet görüyor" Kahramanmaraş Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan da hükümetin sağladığı destekler sayesinde üretim alanının her geçen gün arttığını söyledi. Kaplan, hedeflerinin dünya markası haline gelmek olduğunu ifade ederek, "Çilek üretiminde iddialıyız. Yaklaşık 1500 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Bu sezon yaklaşık 4 bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Büyük firmaların talepleriyle vatandaşın ekili alanlarını daha çok genişleterek devam edecek. Çiftçi memnun, çileklerimiz aroması ve tadıyla büyük rağbet görüyor. İnşallah üretime devam edeceğiz. Daha kaliteli, daha güzel bir ürün yetiştirmeye gayret edeceğiz." dedi. İlkbaharda yaşanan don olayları nedeniyle ilk hasadın bir zayıf olduğunu ancak bu durumun ikinci hasatta telafi edilebileceğini belirten Kaplan, fidelerin güçlü ve dirençli olduğunu kaydetti. Kaplan, ürünlerinin daha tarladayken satıldığını anlatarak, şöyle konuştu: "Çiftçilerimiz şu an memnun, bir sıkıntı yok. Sadece üretim azlığından dolayı büyük firmalara ürün çıkaramıyoruz. Hızla üretim yapmak için kararlıyız ve büyük firmalara inşallah ürün vereceğiz. Buradan tüm dünyaya inşallah Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerimizden çilek tattıracağız."