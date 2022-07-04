Türkoğlu Devlet Hastanesi Yolu Büyükşehir’le Yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Türkoğlu ilçe merkezi ile Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi arasında ulaşımı sağlayan arterde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamladı. Artere kazandırılan yeni sıcak asfaltla ulaşım konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı.

Daha Konforlu ve Güvenli Yollar

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “2022 Ulaşım Yatırımları doğrultusunda şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Türkoğlu ilçesinde Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışmalarla arter daha konforlu ve güvenli hale getirildi” ifadelerine yer verildi.