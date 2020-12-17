Türkoğlu-Düziçi Yol Bağlantısı Yapılıyor
Büyükşehir, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Türkoğlu İlçesini Osmaniye’nin Düziçi İlçesine bağlayan yolda genişletme ve şarampol bakımlarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2020, 15:37
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Türkoğlu İlçesini Osmaniye’nin Düziçi İlçesine bağlayan yolda genişletme ve şarampol bakım çalışmalarına başladı. Ekiplerin yaptığı genişletme çalışmaları ile yolun genişliğini 8-10 metreye çıkarılıyor. Türkoğlu İlçesinin Doluca, Yolderesi, Kırmakaya ve Yeşilyöre Mahalleleri tarafından kullanılmakta olan yolda genişletme ve şarampol bakımlarının tamamlanmasının ardından sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirilecek.
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