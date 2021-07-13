Türkoğlu futbol turnuvası!

Türkoğlu Gençlerbirliğispor tesislerinde düzenlenen açılış törenine Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Ekrem Karaoğlan, Türkoğlu Belediye Başkan yardımcı Ramazan Bozdoğan, Türkoğlu İlçe Gençlik Spor Müdürü Şahin Hopur, Pazarcık İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Dağlı ve Türkoğlu Gençlerbirliğispor Kulübü yönetimi ile birlikte Kulüp yöneticileri ve vatandaşlar katılım sağladı..

7 TAKIM KATILDI

15 Temmuz Şehitleri Anma Minikler Futbol Şölenine, Türkoğlu Gençlerbirliğispor, Türkoğlu Belediyespor, ATC Maraşspor, Altınyıldızspor, Kahramanmaraş Gençlikspor, Türkoğlu Halk Eğitim Merkezi ve Türkoğlu Gençlerbirliği Futbol Okulu katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol penaltı atışı yaptı.

PROTOKOL PENALTI ATIŞI YAPTI

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Ekrem Karaoğlan, Türkoğlu Belediye Başkan yardımcı Ramazan Bozdoğan ve Türkoğlu İlçe Gençlik Spor Müdürü Şahin Hopur törende konuşma yaptılar. Daha sonra ise 15 Temmuz Şehitleri Anma Minikler Futbol Şöleni başladı. 3 gün sürecek olan turnuva 14 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.